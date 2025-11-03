Logo Tgcom24
L'INTERVENTO DEI POMPIERI

Cagliari, incendio in una palazzina: in fiamme il tetto in legno

Le fiamme, che si erano sviluppate nella parte superiore dell'edificio, sono state domate dopo circa tre ore di lavoro

03 Nov 2025 - 14:32
00:55 

Paura per un incendio che ha interessato una porzione del tetto in legno di un'abitazione a due piani a Quartucciu, nel Cagliaritano, nella notte tra sabato e domenica. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco con tre mezzi, nove operatori e un'autoscala. Le fiamme, che si erano sviluppate nella parte superiore dell'edificio, sono state domate dopo circa tre ore di lavoro. I vigili hanno provveduto alla rimozione del materiale bruciato e alla messa in sicurezza dell'area, evitando che l'incendio si propagasse al resto della struttura e agli appartamenti vicini. Non si registrano persone ferite. 