Cagliari, incendio in una palazzina: in fiamme il tetto in legno

Paura per un incendio che ha interessato una porzione del tetto in legno di un'abitazione a due piani a Quartucciu, nel Cagliaritano, nella notte tra sabato e domenica. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco con tre mezzi, nove operatori e un'autoscala. Le fiamme, che si erano sviluppate nella parte superiore dell'edificio, sono state domate dopo circa tre ore di lavoro. I vigili hanno provveduto alla rimozione del materiale bruciato e alla messa in sicurezza dell'area, evitando che l'incendio si propagasse al resto della struttura e agli appartamenti vicini. Non si registrano persone ferite.