Cagliari, incendio in una palazzina: in fiamme il tetto in legno

Le fiamme, che si erano sviluppate nella parte superiore dell'edificio, sono state domate dopo circa tre ore di lavoro
Paura per un incendio che ha interessato una porzione del tetto in legno di un'abitazione a due piani a Quartucciu, nel Cagliaritano, nella notte tra sabato e domenica. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco con tre mezzi, nove operatori e un'autoscala. Le fiamme, che si erano sviluppate nella parte superiore dell'edificio, sono state domate dopo circa tre ore di lavoro. I vigili hanno provveduto alla rimozione del materiale bruciato e alla messa in sicurezza dell'area, evitando che l'incendio si propagasse al resto della struttura e agli appartamenti vicini. Non si registrano persone ferite.