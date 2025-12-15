Cade dal tetto di una fabbrica abbandonata, muore 19enne: "Non sapevamo della sua passione per l'urban exploration"

A Casnigo (Bergamo) nessuno, neanche la famiglia ("Il papà ha detto di non sapere nulla", riferisce una vicina a Tgcom24), conosceva questa sua passione per Urbex, l'urban exploration, l'esplorazione in città, cioè, di edifici abbandonati. Mentre ad Alzano Lombardo, luogo della tragedia, in tanti sapevano di giovani che si introducevano di notte nella fabbrica dismessa. "Anche il sindaco ci aveva invitato a fare segnalazioni", riferisce una donna a Tgcom24. Ma nessuno ha fermato l'incursione notturna nel grosso complesso industriale abbandonato di un gruppo di ragazzi, costata la vita al 19enne Daniel Camera Garcia, che è caduto in un lucernario ed è morto sul colpo dopo un volo di cinque metri.