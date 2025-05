Bus contro un albero a Torino: le immagini dell'incidente

Paura a Torino, dove un pullman con a bordo una cinquantina di studenti provenienti da Avignone si è schiantato contro un albero in corso San Maurizio, angolo via Montebello. Il mezzo, diretto verso il Po, ha perso il controllo colpendo un cartellone e poi un albero, che si è abbattuto sul veicolo. Cinque i feriti, tra cui l’autista in condizioni più serie. Coinvolte anche sette auto parcheggiate. Nessuno dei ragazzi è in pericolo.