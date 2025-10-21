Logo Tgcom24
AL BIOPARCO DI ROMA

Buon compleanno ad Amedeo, l'ippopotamo pigmeo festeggia 14 anni con una torta speciale

Gli ippopotami pigmei possono vivere fino a 55 anni, ma in natura l'aspettativa è più breve a causa di rischi ambientali e alta mortalità giovanile

21 Ott 2025 - 12:00
01:06 

Amedeo, ippopotamo pigmeo ospite del Bioparco di Roma, compie 14 anni. Per celebrare l'occasione, i suoi keeper gli hanno preparato una torta a base di frutta e verdura: carote, ananas, mele e insalata, divorata in pochi istanti. Amedeo è uno dei simboli di un importante programma internazionale per la conservazione della specie. Gli ippopotami pigmei possono vivere fino a 55 anni, ma in natura l'aspettativa è più breve a causa di rischi ambientali e alta mortalità giovanile.