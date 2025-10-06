Logo Tgcom24
TRE MORTI

Bulgaria, alluvione a Elenite: sommersi hotel e abitazioni

L'intervento dei soccorsi è stato complesso: in azione sommozzatori, mezzi anfibi e squadre speciali

06 Ott 2025 - 14:30
01:01 

Un'alluvione improvvisa ha colpito il villaggio turistico di Elenite, sulla costa del Mar Nero, in Bulgaria. In poche ore sono caduti fino a 250 mm di pioggia, causando lo straripamento di un fiume e sommergendo hotel, parcheggi e abitazioni. Tre persone hanno perso la vita, mentre sei donne - tra cui tre turiste polacche - sono state salvate. L'intervento dei soccorsi è stato complesso: in azione sommozzatori, mezzi anfibi e squadre speciali.

