Bufera sul senatore FdI Berrino: "Le donne che fanno figli per rubare, non sono degne di farli",

"Le donne che fanno figli per poter rubare non sono degne di farli...". Così il senatore di Fratelli d'Italia Gianni Berrino, capogruppo in commissione Giustizia a Palazzo Madama, durante il suo intervento nell'aula del Senato sul dl sicurezza, provocando la reazione delle opposizioni che lo hanno contestato. "Colleghi, vi invito a lasciar parlare il collega. Vi chiedo di non fare lo stadio, altrimenti vi butto fuori", ha intimato il vicepresidente di turno del Senato Centinaio rivolto ai banchi dei gruppi di minoranza.