Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Tv & spettacolo
LA COPPIA DI YOUTUBER

Bufera sui "Me contro Te": il matrimonio diventa uno show a pagamento

Prezzo base per presenziare alla cerimonia 50 euro. Per stare in prima fila, 250

di Michelangelo Iuliano
20 Dic 2025 - 15:05
01:35 

Da YouTube all'altare, ma con pubblico pagante. Nell'epoca social della spettacolarizzazione del privato, il matrimonio dei "Me contro Te" diventa un caso: i due celebri youtuber siciliani Sofia Scalia e Luigi Calagna convoleranno a nozze il 5 settembre dell'anno prossimo. Solo che hanno già messo in vendita i biglietti per la cerimonia all'Arena di Milano. Prezzo base quasi 50 euro; per stare in prima fila si arriva a 250.

me contro te
matrimonio
video tg