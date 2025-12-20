Bufera sui "Me contro Te": il matrimonio diventa uno show a pagamento

Prezzo base per presenziare alla cerimonia 50 euro. Per stare in prima fila, 250di Michelangelo Iuliano
Da YouTube all'altare, ma con pubblico pagante. Nell'epoca social della spettacolarizzazione del privato, il matrimonio dei "Me contro Te" diventa un caso: i due celebri youtuber siciliani Sofia Scalia e Luigi Calagna convoleranno a nozze il 5 settembre dell'anno prossimo. Solo che hanno già messo in vendita i biglietti per la cerimonia all'Arena di Milano. Prezzo base quasi 50 euro; per stare in prima fila si arriva a 250.