ALTA TENSIONE

Buenos Aires, Milei e il suo corteo presi a sassate dai manifestanti

Milei è rimasto illeso, ha dichiarato il suo portavoce, ma l'attacco al corteo ha interrotto bruscamente il comizio e ha fatto salire la tensione a pochi giorni dalle decisive elezioni provinciali a Buenos Aires

28 Ago 2025 - 13:34
01:10 

Alcuni manifestanti hanno lanciato pietre contro il presidente argentino Javier Milei e il suo corteo elettorale, mentre il convoglio attraversava la provincia di Buenos Aires, culla del principale movimento di opposizione di sinistra del Paese. Milei è rimasto illeso, ha dichiarato il suo portavoce, ma l'attacco al corteo ha interrotto bruscamente il comizio e ha fatto salire la tensione a pochi giorni dalle decisive elezioni provinciali a Buenos Aires, dove vive oltre un terzo degli argentini.

