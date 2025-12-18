Bruxelles, Consiglio europeo in salita

Intensi negoziati per raggiungere un accordo. È un Consiglio europeo tutto in salita quello in corso a Bruxelles. L'ultimo summit dell'anno, con i leader riuniti per sciogliere il nodo più intricato: usare gli asset russi per finanziare gli aiuti all'Ucraina. La proposta individuata dalla Commissione apre a un inedito scontro interno tra la Bruxelles capitale dell'Ue e la Bruxelles capitale politica del Belgio. È infatti in una società del paese che ospita le istituzioni europee che è depositata la gran parte dei fondi di Mosca: 180 miliardi su 210 complessivi. Il primo ministro Bart De Wever chiede garanzie per il via libera. Un tema affrontato anche in un faccia a faccia con Volodomir Zelensky, presente al vertice. "Non sono sicuro di averlo convinto", ha ammesso amareggiato il presidente ucraino.