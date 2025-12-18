Bruxelles, Consiglio europeo in salita

L'ultimo summit dell'anno, con i leader riuniti per sciogliere il nodo più intricato: usare gli asset russi per finanziare gli aiuti all'Ucrainadi Leonardo Panetta
Intensi negoziati per raggiungere un accordo. È un Consiglio europeo tutto in salita quello in corso a Bruxelles. L'ultimo summit dell'anno, con i leader riuniti per sciogliere il nodo più intricato: usare gli asset russi per finanziare gli aiuti all'Ucraina. La proposta individuata dalla Commissione apre a un inedito scontro interno tra la Bruxelles capitale dell'Ue e la Bruxelles capitale politica del Belgio. È infatti in una società del paese che ospita le istituzioni europee che è depositata la gran parte dei fondi di Mosca: 180 miliardi su 210 complessivi. Il primo ministro Bart De Wever chiede garanzie per il via libera. Un tema affrontato anche in un faccia a faccia con Volodomir Zelensky, presente al vertice. "Non sono sicuro di averlo convinto", ha ammesso amareggiato il presidente ucraino.
I rischi d'altronde vanno oltre la dimensione politica. La Banca centrale russa ha già fatto ricorso e chiede 200 miliardi a Euroclear per il congelamento degli asset deciso la scorsa settimana. Una misura diversa dall'utilizzo che deve essere votato dai Paesi Ue. Mosca annuncia pero' di voler seguire la via giudiziaria anche con tutte le altre banche europee dove ci sono suoi depositi economici. "Va chiarita la base giuridica dell'inizaitiva europea", ha spiegato Giorgia Meloni che preferirebbe la strada del prestito a Kiev grazie al debito comune, una misura osteggiata da Berlino.