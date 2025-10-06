Brunori Sas: "Solidarietà alla Flotilla e a chi è sceso in piazza"

Il messaggio del cantante per il popolo palestinese: "Finalmente vedo che la gente reagisce"
Brunori Sas ha lanciato il suo messaggio per Gaza dal palco dell'Arena di Verona. Il cantante ha espresso la sua solidarietà al popolo palestinese, alla Flotilla e a tutti quelli che sono scesi in piazza: "Questo è il momento di agire e se c'è una cosa bella in questo orrore è che finalmente vedo la gente reagire, ragazze e ragazzi che si muovono e smuovono pure noi", ha detto. Brunori Sas ha poi ringraziato Medici senza Frontiere e tutte le associazioni umanitarie "che in questi mesi hanno lavorato per salvare vite umane".
