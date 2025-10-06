Brunori Sas: "Solidarietà alla Flotilla e a chi è sceso in piazza"

Brunori Sas ha lanciato il suo messaggio per Gaza dal palco dell'Arena di Verona. Il cantante ha espresso la sua solidarietà al popolo palestinese, alla Flotilla e a tutti quelli che sono scesi in piazza: "Questo è il momento di agire e se c'è una cosa bella in questo orrore è che finalmente vedo la gente reagire, ragazze e ragazzi che si muovono e smuovono pure noi", ha detto. Brunori Sas ha poi ringraziato Medici senza Frontiere e tutte le associazioni umanitarie "che in questi mesi hanno lavorato per salvare vite umane".