Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Spettacolo
Il ricordo di BB

Brigitte Bardot e la Costa Azzurra: due miti cresciuti insieme

Erano gli anni '50: Saint Tropez set del film che la rese una leggenda

28 Dic 2025 - 19:38
01:33 
brigitte bardot