Brescia, ultraleggero precipita sull'autostrada: due morti

Un ultraleggero è caduto poco intorno alle 12:20 di martedì 22 luglio sull'autostrada A21 Corda Molle tra Flero e Azzano Mella, in provincia di Brescia. Le due persone che si trovavano a bordo del mezzo sono morte. Sul posto sono giunti i soccorsi di Areu 118 con l'elisoccorso da Brescia, un'automedica e un'ambulanza. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri per i dovuti accertamenti. Nell'incidente sono rimasti coinvolti anche due automobilisti. I due erano in transito sul luogo dell'impatto e hanno attraversato le fiamme provocate dall'ultraleggero. Il velivolo, infatti, si è incendiato a causa dello schianto al suolo. I due automobilisti sono stati soccorsi. Il primo, un uomo di 56 anni, apparentemente illeso, è stato portato al Poliambulanza di Brescia. L'altro, un 49enne, è stato invece valutato sul posto, ma non è stato ricoverato.