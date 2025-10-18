Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Breaking News delle 9.00 | Trump a Zelensky: guerra finisca senza missili

In questa edizione: Trump a Zelensky: guerra finisca senza missili. Cina: colloqui con Usa prima possibile. Manovra tra tasse, famiglie e pensioni. Rafforzata scorta a Ranucci dopo attentato. A Padova l'addio ai tre Carabinieri uccisi. Il principe Andrea rinuncia ai titoli reali.

18 Ott 2025 - 10:42
02:09 