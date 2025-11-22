Logo Tgcom24
Breaking News delle 9.00 | Addio a Ornella Vanoni, icona della voce

In questa edizione: Addio a Ornella Vanoni, icona della voce. Guerriglia Pro-Pal a Bologna: 8 agenti feriti. Scatta il primo G20 africano. Dopo 23 anni, Moody's promuove l'Italia. Maxi-operazione nel carcere di Prato. Continua il sogno Davis, Italia in finale.

22 Nov 2025 - 10:42
02:02 