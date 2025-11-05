Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Zohran Mamdani nuovo sindaco di New York

In questa edizione: Zohran Mamdani nuovo sindaco di New York. Almasri arrestato in Libia: è un torturatore. Alessia Pifferi, condanna a 24 anni in appello. Alpinisti in Nepal, Farnesina: "Scarse speranze".

05 Nov 2025 - 21:59
