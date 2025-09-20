Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Breaking News delle 21.30 | Zelensky vedrà Trump la prossima settimana

In questa edizione: Zelensky vedrà Trump la prossima settimana. Dopo Fitch vicina uscita da procedura deficit. Omicidio di Latina, fermata l'ex badante. Nadia da record, seconda medaglia a Tokyo.

20 Set 2025 - 22:08
01:23 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri