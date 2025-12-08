Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Zelensky domani a Roma vede la premier Meloni

In questa edizione: Zelensky domani a Roma vede la premier Meloni. Ue, via libera a rimpatri e lista paesi sicuri. Tangenti, ai domiciliari primario arrestato. Terremoto 7.6 in Giappone, allarme tsunami.

08 Dic 2025 - 21:36
01:35 