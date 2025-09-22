Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Violenze al corteo per Gaza a Milano, 10 fermi

In questa edizione: Violenze al corteo per Gaza a Milano, 10 fermi. Scontri in piazza, Meloni: "Immagini indegne". Palestina, si allarga il fronte del sì. Grillo Jr. e i suoi amici condannati.

22 Set 2025 - 21:43
