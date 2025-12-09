Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Vertice Zelensky-Meloni, "Incontro eccellente"

In questa edizione: Vertice Zelensky-Meloni, "Incontro eccellente", Gaza, fase due del piano di pace: Hamas frena, David Rossi, smentita l'ipotesi del suicidio, Roma, 23enne denuncia stupro fuori dalla metro.

09 Dic 2025 - 21:51
