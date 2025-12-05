Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Usa: l'Europa prenda il controllo della Nato

In questa edizione: Usa: l'Europa prenda il controllo della Nato. Mattarella accende il braciere olimpico. Tatiana trovata dall'amico, voleva isolarsi. Trump riceve il premio Fifa per la pace.

05 Dic 2025 - 21:46
01:39 