Breaking News delle 21.30 | Ue decide su asset russi, pressing di Zelensky

In questa edizione: Ue decide su asset russi, pressing di Zelensky. Manvora, nuove modifiche al pacchetto pensioni. Sgombero Askatasuna, scontri e tensioni. Garlasco, "Stasi escluso dalle tracce di dna".

18 Dic 2025 - 21:39
