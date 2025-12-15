Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Ucraina, Trump: più vicini che mai alla pace

In questa edizione: Ucraina, Trump: più vicini che mai alla pace, Sydney, autori della strage legati all'Isis, Manovra, nuove misure per le imprese, Ucciso Rob Reiner, arrestato il figlio.

15 Dic 2025 - 21:54
01:20 