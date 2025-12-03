Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Ucraina, stallo sulle trattative

In questa edizione: Ucraina, stallo sulle trattative, Meloni: il decreto armi "si farà" a giorni, Presunta frode fondi Ue, indagata Mogherini, Picchiata a morte in casa, si cerca il marito.

03 Dic 2025 - 21:38
