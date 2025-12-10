Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Ucraina, piano Zelensky alla prova di Trump

In questa edizione: Ucraina, piano Zelensky alla prova di Trump. Controlli social per entrare negli Usa. La cucina italiana patrimonio umanità Unesco. Addio a Sophie Kinsella, aveva 55 anni.

10 Dic 2025 - 21:54
01:31 