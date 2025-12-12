Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Ucraina, Meloni lunedì a Berlino

In questa edizione: Ucraina, Meloni lunedì a Berlino. Abu Mazen a Roma incontra Meloni. Manovra, sale la soglia Isee per la prima casa. Federica Brignone pronta per i Giochi di casa.

12 Dic 2025 - 21:41
