Breaking News delle 21.30 | Trump vede Zelensky, in Ungheria con Putin

In questa edizione: Trump vede Zelensky, in Ungheria con Putin, Strage dei carabinieri, folla ai funerali, Via libera alla manovra, Attentato a Ranucci, conduttore di Report.

17 Ott 2025 - 21:41
