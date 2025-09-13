Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Breaking News delle 21.30 | Trump: "Nato fermi acquisto petrolio russo"

In questa edizione: Trump: "Nato fermi acquisto petrolio russo", Violenza politica, scontro Meloni-Schlein, Manovra, governo al lavoro sul ceto medio.

13 Set 2025 - 21:45
01:11 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri