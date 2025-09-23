Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Trump attacca Ue e Onu su migranti e clima

In questa edizione: Trump attacca Ue e Onu su migranti e clima, Droni su Copenaghen: "Non esclusa mano russa", Primo sì all'immunità alla Salis, ira Ungheria, Il ciclone d'autunno colpisce tutta l'Italia.

23 Set 2025 - 21:40
01:25 

