Breaking News delle 21.30 | Trovate morte insieme le gemelle Kessler

In questa edizione: Trovate morte insieme le gemelle Kessler, Aiuti a Kiev, spinta Ue: servono 70 miliardi, Frana travolge casa, un morto e un disperso, Tragedia del Natisone, al via il processo

17 Nov 2025 - 21:47
