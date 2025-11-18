Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Tour europeo di Zelensky, guardando agli Usa

In questa edizione: Tour europeo di Zelensky, guardando agli Usa. Trump-Bin Salman, accordi su nucleare e IA. Accoltellato a Milano, rischia la paralisi. Morte Luana D'Orazio, assolto il manutentore.

18 Nov 2025 - 21:45
01:28 