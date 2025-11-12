Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Strage dei Fornai, arrestato Elia Del Grande

In questa edizione: Strage dei Fornai, arrestato Elia Del Grande, Kiev, scandalo corruzione: rimossi due ministri, Nassiriya 22 anni dopo, ricordo dei 19 caduti, Caos alla Camera, lite Valditara-opposizioni

12 Nov 2025 - 22:00
