Breaking News delle 21.30 | Sindacati spaccati sullo sciopero di Landini

In questa edizione: Sindacati spaccati sullo sciopero di Landini. Concella la libertà vigilata a Sarkozy. Trump riceve Al-Shaara alla Casa Bianca. Omicidio Verzeni, Sangare ritratta in aula.

10 Nov 2025 - 22:12
01:17 