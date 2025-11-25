Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Sì di Kiev al piano Usa, gelo da Mosca

In questa edizione: Sì di Kiev al piano Usa, gelo da Mosca. Il Ddl femminicidio è legge, sì della Camera. Chiesti un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni. Matrimoni gay, storica sentenza della corte Ue.

25 Nov 2025 - 21:47
01:15 