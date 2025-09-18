Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Sì alla separazione carriere, ora il Senato

In questa edizione: Sì alla separazione carriere, ora il Senato, Trump da Starmer, "Putin mi ha deluso", Irpef, ipotesi taglio tra 28 e 50 mila euro, Morte Rebuzzini, si indaga per omicidio

18 Set 2025 - 21:47
01:22 

