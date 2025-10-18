Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Breaking News delle 21.30 | Scontro tra Meloni e Schlein

In questa edizione: Scontro tra Meloni e Schlein, Manovra, resta il nodo contributo delle banche, Telefonata tra Zelensky e leader Ue, Gli allarmi inascoltati di Pamela.

18 Ott 2025 - 21:40
01:26 