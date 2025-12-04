Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Putin: prenderemo Donbass anche con la forza

In questa edizione: Putin: prenderemo Donbass anche con la forza, Cdm, via libera alla riforma dell'edilizia, Trovata viva Tatiana, era stata sequestrata, Garlasco, esito perizia dna "non affidabile".

04 Dic 2025 - 21:43
01:21 