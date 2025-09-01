Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Putin in Cina per nuovo ordine mondiale

In questa edizione: Putin in Cina per nuovo ordine mondiale. Hamas: "Gaza non è in vendita". Sisma Afghanistan, nessun italiano coinvolto. In Italia la disoccupazione scende al 6%.

01 Set 2025 - 22:13
01:43 

