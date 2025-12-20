Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Breaking News delle 21.30 | Primo sì alla legge di bilancio

In questa edizione: Primo sì alla legge di bilancio, Zelensky: possibile vertice Usa-Russia-Ucraina, Epstein files, le vittime sono più di 1.200, Torino, violenti scontri al corteo Askatasuna,

20 Dic 2025 - 21:39
01:26 