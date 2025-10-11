Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Primi aiuti a Gaza dopo il cessate il fuoco

In questa edizione: Primi aiuti a Gaza dopo il cessate il fuoco, Zelensky a Trump: "Puoi fermare Mosca", Stop ai timbri sui passaporti extra Ue, Incendio a Cornaredo, tre morti, ipotesi dolo.

11 Ott 2025 - 21:41
01:17 