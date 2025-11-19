Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Piano di pace Usa-Russia per Kiev

In questa edizione: Piano di pace Usa-Russia per Kiev, Vertice Meloni-Mattarella dopo caso Garofani, Senza consenso è stupro, primo sì alla legge, Uccide la sorella e confessa il delitto.

19 Nov 2025 - 21:45
