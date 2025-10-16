Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Papa, Mattarella e Meloni agli 80° della Fao

In questa edizione: Trump sente Putin prima di vedere Zelensky. Il Papa: crimine la fame come arma di guerra. Confronto nel governo su contributo banche. Soncin resta in carcere, a casa trovare armi.

16 Ott 2025 - 21:53
01:26 