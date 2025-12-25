Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Papa Leone: "Cessi il fragore delle armi"

In questa edizione: Papa Leone: "Cessi il fragore delle armi". Russia: patto non aggressione con paesi Nato. Natale col maltempo, la paura dell'Emilia. Naufragio migranti in Libia, è giallo.

25 Dic 2025 - 22:09
