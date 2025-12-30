Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Ok alla manovra, scontro Meloni-Schlein

In questa edizione: Ok alla manovra, scontro Meloni-Schlein. Kiev, nessuna prova di un raid contro Putin. Ex Ilva, trattativa con il Gruppo Flacks. Identificata la donna trovata morta a Milano.

30 Dic 2025 - 21:46
01:19 