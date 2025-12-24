Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Naufragio migranti, 116 morti, un superstite

In questa edizione: Naufragio migranti, 116 morti, un superstite, Ucraina, Zelensky apre sul ritiro dal Donetsk, Primo Natale di Leone XIV, messa a San Pietro, Maltempo, allerta rossa in Emilia Romagna.

24 Dic 2025 - 21:42
01:31 