Breaking News delle 21.30 | Mosca: ritorsioni contro Ue su asset congelati

In questa edizione: Mosca: ritorsioni contro Ue su asset congelati. L'Onu vuole Luigi Di Maio per il Medioriente. Boom export, l'Italia quarto paese al mondo. Vendita Juventus, Elkann dice no a Tether.

13 Dic 2025 - 22:08
01:36 