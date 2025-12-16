Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Mosca respinge la tregua natalizia

In questa edizione: Mosca respinge la tregua natalizia. Auto, salta lo stop ai motori termici dal 2035. Pensioni, novità nella manovra modificata. Sharon Verzeni, chiesto ergastolo per Sangare.

16 Dic 2025 - 21:44
01:24 