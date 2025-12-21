Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Mosca apre al dialogo con Macron

In questa edizione: Mosca apre al dialogo con Macron, Manovra, domani il voto in aula, Ritrovato morto il sedicenne scomparso, Trionfo Goggia, vince Super-G in Val d'Isere

21 Dic 2025 - 22:00
