Breaking News delle 21.30 | Mig russi sull'Estonia, "Provocazione"

In questa edizione: Mig russi sull'Estonia, "Provocazione". Idf: "Useremo una forza senza precedenti". Contatto Trump-Xi, blocco aiuti a Taiwan. Strage sul lavoro, tre morti e due feriti.

19 Set 2025 - 21:39
01:26 

