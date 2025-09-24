Logo Tgcom24
Breaking News delle 21.30 | Meloni: "Su Gaza serve più responsabilità"

In questa edizione: Meloni: "Su Gaza serve più responsabilità". Attacco alla Flotilla, Italia invia fregata. La Corte dei Conti: dubbi sull'ok al Ponte. Femminicidio a Palau, confessa l'imprenditore.

24 Set 2025 - 21:39
