Breaking News delle 21.30 | Meloni alle Camere: "Con Kiev senza soldati"

In questa edizione: Meloni alle Camere: "Con Kiev senza soldati". Manovra, scontro sugli affitti brevi. Ucraina, Zelensky apre al piano Trump. Accoltella l'ex moglie e la uccide, arrestato.

22 Ott 2025 - 21:42
01:25 